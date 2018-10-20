taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Suriyeli torbacılara operasyon: 24 gözaltı

Adana ve Gaziantep'te uyuşturucu tacirliği yapan Suriyelilere operasyon düzenlendi. Baskında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 20.10.2018 - 23:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Suriye’de süren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen göçmenlerin uyuşturucu sattığına yönelik ihbar geldi.

Suriyeli torbacılara operasyon: 24 gözaltı

Suriyeli torbacılara operasyon: 24 gözaltı VİDEO

ZEHİR TACİRLERİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis savcılıktan alınan izinle başlattığı takip sonucunda, Adana ve Gaziantep’e yerleşen bazı Suriyeli vatandaşların torbacılık yaptığını belirledi. Adana polisi, Adana ve Gaziantep’te yaptığı baskınlarda çoğu Suriyeli olan 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Torbacılık yaptıkları öne sürülen şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan operasyonda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suriyeli torbacılara operasyon: 24 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM