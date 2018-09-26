2 İranlı İstanbul'da Cezayirlileri soydu

İstanbul'da polis rolü yapan 2'si İranlı 3 kişilik çete, arama yapacaklarını söyleyerek otelden çıkan Cezayirli turistlerin çantalarını gasp etti. Çantasını bırakmayan turistlerden birinin metrelerce sürüklendi. Şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı.

ÇANTADA 15 BİN DOLAR NAKİT VARDI

İstanbul'da turist olarak geldiklerini söyleyen Bachır K., polise başvuruda bulundu. Bachır K. ifadesinde, "Yanımda arkadaşım Muhammet Belat R. vardı. Akşam saat 21.00 sıralarında Saraç İstak Mahallesi, Küçük Haydar Efendi Sokak’ta bulunan otelimizden çıktıktan hemen sonra yanımıza beyaz renkli bir otomobil yanaştı. İçindekiler kimlik göstererek polis olduklarını söylediler. Çantamızda narkotik madde bulunduğunu iddia ederek açmak istediler. Daha sonra çantayı kaparak kaçmaya çalıştılar. Bırakmak istemeyince beni otomobilin yanında sürüklediler. Çantanın içinde cep telefonum ile bana ve arkadaşıma ait 15 bin 100 dolar vardı" dedi.

EVDE POLİS YELEĞİ BULUNDU

12 Eylül günü motosikletli yunus timleri şüphelendikleri bir otomobilde Arif A. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında üzerinde silah ele geçirilen şahsın evinde polis yeleği bulundu.

Emniyete getirilen Arif A. Cezayirli turistler tarafından teşhis edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Arif A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GPS'DEN BULUNDULAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, olayda kullanılan aracın plakasını ve şahısların kimliklerini belirledi. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, GPS kayıtlarını inceleyince aracın otel yakınlarında olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde başka araç kiralayan İran uyruklu Ayap K. (38) ile Hassan Y. (34) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilerin üzerinden bin 700 Euro ele geçirildi.