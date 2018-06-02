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2. Japon Sanat Festivali başladı

İstanbul'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde başlayan festivalde, Japon kültürüne ve sanatına dair ilgi çekici etkinlikler yer alıyor.

AA | 02.06.2018 - 15:13..
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  2. Kültür Sanat

Festival kapsamında stant açan Kanserle Dans Derneği, meme kanseri hastalarına destek olmak için Umutlar Çiçek Açsınyazılı tişörtleri derneğe bağışta bulunanlara hediye etti.

JAPON KÜLTÜRÜNE AİT ÜRÜNLER BULUNUYOR

Festivalin organizatörü Erdal Küçükyalçın, Geleneksel Japon sanatlarını bir yandan tanıtacağız, bir yandan da Japon genel felsefesine uygun olarak savaş sanatlarıyla barış sanatları dediğimiz güzel sanatları bir araya getirecek buluşturma platformuna dönüştürdük bu festivali. Bir salonda Japon savunma sanatları anlatılacak. Bir tarafta da sanatçılar tarafından Japon sanatı değişik yönleriyle ele alınacak. Ayrıca fuaye alanlarında kurulmuş stantlarda, Japon kültürüne ait ürünler bulunuyor" diye konuştu.

2. Japon Sanat Festivali başladı

YARIN SON BULUYOR

Japon kültürüne ve sanatına dair ilgi çekici etkinliklerin yer aldığı festival, yarın sona erecek.

2. Japon Sanat Festivali başladı

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