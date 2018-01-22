İki kardeşi öldüren çukur hala tehlike saçıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, naylon çadırda yaşayan Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu (5), zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu, Uzundere mevkisi, otoyol kenarındaki boş arazide geçen hafta oynarken, içi su dolu 1,5 metrelik çukura düştü.

Dipteki çamura saplanan iki kardeş, su birikintisinin üzerine çıkamadı. Kardeşlerin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.

KARDEŞLERİ ÇUKURDAN TEYZELERİ KURTARDI

Olayı çocuklardan öğrenen Tencirlioğlu kardeşlerin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip, iki kardeşi çukurdan çıkardı.

Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen kardeşler, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Tencirlioğlu ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı ve hurda toplayıp, bu sayede gelir elde ettiği belirtildi.

ÇUKUR YAĞMUR SUYUNUN TOPLANMASI İÇİN AÇILDI

Çukurun, bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun çevrede birikmeyip, burada toplanması için açıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş’a götürülen iki kardeş, yan yana toprağa verildi.

İki torununun hayatını kaybettiği çukurun üstünün tahtalarla kapatılarak, önlem alınmasına tepki gösteren Yusuf ve Ali’nin dedesi Süleyman Tencirlioğlu, oğlunun ve gelininin geceleri çukura giderek, ağladığını söyledi.

"İKİ TORUNUMU TOPRAĞA VERDİM, ÖNLEM ALINMIYOR"

Torunlarını gece rüyasında gördüğünü ve uykularının kaçtığını belirten Tencirlioğlu, "İki torunumu toprağa verdim. Önlem alınmıyor. Ben, iki torunumu devletimize asker edecektim; ama nasip değilmiş. Buraya önlem alsınlar, tüm devlet yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen, bize yardım etsinler. İki yavruma sebep olanlar, cezalarını çeksin. Biz, davacıyız ve yardım bekliyoruz." dedi.

"BÖYLE ÖNLEM Mİ OLUR?"

Acı olayın meydana geldiği bölgede yaşamaya devam Tencirlioğlu ailesi ve diğer aileler de yeterli önlem alınmadığını savunarak, tepki gösterdi. Yusuf ve Ali’nin amcası Hakan Tencirlioğlu, başka çocukların ölmemesi için önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Buraya olaydan sonra küçük bir uyarı levhası koymuşlar. Bu levha, görünmediği gibi yola değil; yamaca doğru bakıyor. Böyle önlem mi olur? Burada su, birikmeye devam ediyor. Toprak kaymaları yaşanıyor. Burada iki masum çocuğumuz öldü. Niye önlem alınmadı? Hala daha alınmıyor. Yazık değil mi? Biz, artık başka çocuklar ölmesin istiyoruz. Çocuklar, okula gidiyor. Oyun oynuyor. Olaydan sonra çocukların öldüğü çukurun üstünü kapatmışlar, emniyet şeridi çekmişler. Çocuklarımız ölmeden önce neden yapmadılar? O çukura ben, düşsem çıkamam. Zemini balçık. İki çocuğun ölümünden sonra burayı kapatmanın anlamı yok. Çocuklarımızın ölümünde kimin suçu varsa şikayetçiyiz."

"BURADAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Tencirlioğlu kardeşlerin diğer amcası Levent Tencirlioğlu ise bölgeden kurtarılmayı beklediklerini söyledi. Ölen çocukların yaşadığı çadırı gösteren Tencirlioğlu, “İki yavrumuz, burada yaşıyordu. Hayat şartlarımız bu, buradan kurtulmak istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, bize yardım etsin." dedi.



























