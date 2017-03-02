2 kişinin öldüğü kazada Pütürge Kaymakamı yaralandı

Malatya Pütürge Yolu Pazarcık Mahallesi mevkisi Tepehan yol ayrımında Kaymakam Savar'ın makam aracıyla otomobil çarpıştı.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada otomobildeki Derviş Özacar ile Mahmut Önal hayatını kaybetti.

Sürücüleri öğrenilemeyen otomobildekilerin bir tanıdıklarının cenazesinden döndüğü belirtildi.

Yaralanan Kaymakam Savar ile makam aracındaki 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

KAYMAKAM HAFİF, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kaymakam Savar'ın hafif yaralandığı, bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kaymakam Savar ile diğer yaralıları hastanelerde ziyaret etti.