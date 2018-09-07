2 kişinin ölümüne neden oldu: Karşı tarafında kusuru var

Ümraniye’de 7 Nisan tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla şüpheli Emrah Bozdemir’in “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybedenlerin ailesi de salonda hazır bulundu.

RAPORDA BABANNE VE TORUNU KUSURSUZ BULUNDU

Mahkeme başkanı, tarafların kusur durumuna ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya ulaştığını tutanağa geçirdi.

Raporda kazanın oluşumunda sanık Emrah Bozdemir’in asli ve tamamen kusurlu olduğu kaydedilirken, hayatını kaybeden Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender’in kusurlarının bulunmadığı vurgulandı.

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"YARDIM ETMEK İSTEDİK, DARBEDİLDİK"

Duruşmada sanık Emrah Bozdemir’in nişanlısı Pelin Çevirmen tanık olarak dinlendi. Çevirmen beyanında, kaza anında sanığın yanında olduğunu söyleyerek, “Olay günü nişanımız vardı. Nişana gelenlerin bir kısmını evlerine bırakmak için harekete geçtik. Dönüş yolunda önümüzdeki araç çok yavaş seyrediyordu. O esnada Emrah önümüzdeki aracın ne yapacağını anlamadı. Sonra öndeki aracın sağından geçti. Karşı tarafta park halinde bulunan araçların farları gözümüzü aldı. Gözümüzü aldıktan sonra yayaları fark ettik. Yayalar yolun içindeydi. Emrah tekrardan sağa manevra yapıp kurtarmak istedi ancak kurtaramadı ve yayalara çarptı. Arabadan indik ve yayalara yardım etmek istedik. Çevredekiler ve aile tarafından darbedildik.” dedi.

"YAYALARIN KALDIRIMI KULLANMA ZORUNLULUĞU VAR"

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna itiraz ediyoruz. Bizce yayaların ve müşterilerin de kusuru vardır. Yaya kaldırımı olduğu yerde yayaların kaldırımı kullanma zorunluluğu vardır. Araç yolu içerisinde olmasalardı bu kaza meydana gelmeyecekti. Bu sebeple yeniden rapor aldırılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyaya ulaşan adli tıp raporunun yeterli olduğundan sanık avukatının yeniden rapor aldırılması yönündeki talebinin reddine karar verdi.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"İSTEYEREK OLMADI"

Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan sanık Bozdemir, "Ölenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ben, yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı çok üzgünüm. Adı üstünde, kaza. Herkesin başına da gelebilir. Kesinlikle ben bu kazadan dolayı suçluyum. Ben alkollü olduğum için de kusurluyum. Evet bunu kabul ediyorum. Ancak karşı tarafında kusuru vardır. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum. Ban kazadan sonra kaçmadım. Kaçmak ne benim kişiliğime, ne de karakterime uyar." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme, ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına savunmasını hazırlamak için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.