2 kişiyi vuran amca, suçu yeğenine üstlendirmek istedi

Onikişubat ilçesi, Ağcalı Mahallesi 91 sokak üzerinde kız evi önünde meydana gelen olayda, kız isteme meselesi yüzünden aynı mahallede oturan iki aile arasında bir anda silahlı kavga çıktı. Kavgada, kız tarafından 2 kişi silahla yaralandı.

KIZIN AİLESİ POLİSİ ARADI, GENÇLERİN BİNDİĞİ ARAÇ DURDURULDU

İddiaya göre, olaydan 2 gün önce, İlknur K. (17) ile Kadir K. (21) adlı komşular, beraber Afşin ilçesine gezmeye gitti. Kızın ailesinin polise haber vermesiyle Göksun uygulama noktasında polisler tarafından gençlerin aracı durduruldu.

Göksun Emniyet Müdürlüğü’nde kendi rızası ile gittiğini beyan eden kız aileye teslim edildi. Daha öncesinde genç kızın yaşı küçük olduğu için ailesi tarafından evlenmesine izin verilmediği öğrenildi.

KIZIN EVİNDE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Dün saat 19.00 sıralarında Kadir K.’nin akrabaları, Afşin ilçesinden kızın evine geldi. Bu esnada iki aile arasında kavga çıkarken, kavgada silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu İlknur K.’nin ninesi Ayşe K. (79) sağ kolundan, kızın amcası Rüstem K. (40) ise sırtından yaralandı.

Polis ekipleri, Kadir K.’nin babası, kardeşleri, amcaları olmak üzere toplam 8 kişiyi adreslerinde ve kaçtıkları araçlarda yakaladı.

ÇOCUK İLK ÖNCE "BEN YAPTIM" DEDİ

Yakalanan 8 kişi poliste sorguya alındı. Damat adayının erkek kardeşi İ.K. (17), amcasına saldırdıkları için dayanamayıp silahla ateş edip iki kişiyi vurduğunu itiraf edip olayda kullanılan tabancayı sakladığı yerden polislere teslim etti. Ancak polislerin itirafına inanmadığını gören çocuk, sonrasında ise olayı amcası Ekrem K.’nin (50) yaptığını, ’senin yaşın küçük olayı sen üstlen, sen az yatarsın’ diyerek kendisine verdiğini söyledi. Oyunu bozulan amca Ekrem K.’nin ise, “Olayda ateş ettim beni yere düşürdüler, sonrasını hatırlamıyorum” diye ifade verdiği öğrenildi. Tutuklanan Ekrem K. cezaevine teslim edildi.