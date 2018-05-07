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2. Mehmet Fatihname minyatür sergisi açıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılışı yapılan 2. Mehmet Fatihname minyatür sergisinde 10 sanatçının 50 eseri izlenime sunuldu.

AA | 07.05.2018 - 13:12..
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2. Mehmet Fatihname minyatür sergisi açıldı

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatının kronolojik olarak minyatürlerle anlatıldığı Algan Sanat Grubu'nun sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Yeditepe Bienali kapsamındaki sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı.

2. Mehmet Fatihname minyatür sergisi açıldı

İKİ SENEDE HAZIRLANDI

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ise serginin 2 senelik araştırma ve hazırlığın ardından 5 yıllık üretim süreci sonucu ortaya çıkmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

2. Mehmet Fatihname minyatür sergisi açıldı

"TARİHİ GERÇEKLERİ SANATLA ANLATMAK GÜZEL"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, "Tarihimize özellikle sanatın ışığıyla bakmak, tarihi gerçeklerin sanatla bugünün nesline anlatmak güzel bir düşünce. Bu projeye emek veren bütün sanatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

2. Mehmet Fatihname minyatür sergisi açıldı

15 MAYIS'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kronolojik olarak anlatan minyatür çalışmalarından oluşan proje kapsamında 88 minyatür çalışması hazırlandı. Bu çalışmalardan 50'sinin yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

2. Mehmet Fatihname minyatür sergisi açıldı

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