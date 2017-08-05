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2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu

İzmir Karaburun Mordoğan açığında balık avına çıkan kaptan 2 metrelik orkinosu tekneyi bozmasına rağmen yakaladı.

05.08.2017 - 17:25
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İzmir'de deniz turları düzenleyen Fikret Mesut Kocabıyık, ortak iş yaptığı balık avı malzemeleri satan bir şirkete ait Karan 35 adlı 7 metrelik tekneyle sabah saatlerinde Mordoğan'dan denize açıldı.

ORKİNOSLA 1,5 SAAT MÜCADELE ETTİ

Yem olarak kolyoz taktığı oltasını denize atan Kocabıyık, bir süre sonra büyük bir orkinos yakaladı. Su altında mücadele eden orkinos, zaman zaman açığa sürükledi.

Kaptan Kocabıyık ve arkadaşları 1,5 saat boyunca mücadele ettiği orkinosu yakalamayı başardı.

Kocabıyık ve arkadaşları orkinosu İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda balık avı malzemelerinin satıldığı dükkanına getirdi.

2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 140 kilo ağırlığındaki balık, çarşı ziyaretçileri ile esnafın sahiplendiği 1,5 aylık yavru kedi Betty'in ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar da orkinosla özçekim yaptı.

Orkinos, daha sonra özel yaptırılan 2,5 metrelik askıya 7 kişinin çabasıyla asıldı ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu

"3-4 MİL BİZİ GEZDİRDİ"

Kaptan Kocabıyık, sardalye avlayan arkadaşlarından bölgede balık bolluğu olduğunu öğrendiklerini ve denize açıldığını söyledi.

Oltayı atıp beklediğini anlatan Kocabıyık, şöyle konuştu: "Birçok balık vardı, şansımıza bu büyük balık denk geldi. Bizi 1,5-2 saat uğraştırdı. Sonunda çektik. Makinemizi bozdu, kamışımızı taktığımız yeri kırdı, kemerleri kopardı. Makinenin düşük devir vitesini bozdu. Yaklaşık 3-4 mil gezdirdi bizi, sürekli yüzen bir balıktı. Son ana kadar yüzdü. Avı zordu. Sürekli balık yakalıyordum ama bu kadar büyüğünü ilk kez gördüm ve avladım. Orkinosu da vatandaşlarımıza dağıtacağız çünkü ticari avcı değilim. Dolayısıyla satamam, bu kadar büyük balığın hepsini de yiyemeyiz."

2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu

YAVRU KEDİ MERAKLA YAKLAŞTI

Çevredekilerin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Kocabıyık, "Herkes balıkla resim çekiliyor, ondan bir parça almak istiyor. Cinsini öğrenmek istiyorlar." diye konuştu.

Betty adını verdikleri yavru kedinin de sempatik görüntüler oluşturduğunu belirten Kocabıyık, "Yavru kedi orkinosun ancak dili kadardı ve balığı yalarken devasa bir pasta evinin içine girmiş gibiydi." dedi.

2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu

2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu

2 metrelik orkinos 7 metrelik tekneyi bozdu











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