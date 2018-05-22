taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.763
USD
4,6188
EURO
5,4569
ALTIN
192,18
PETR
79,5300

2 milyon dolarlık hırsızlık yapan çete yakalandı

Gaziantep'te son 5 yılda kuyumcu, döviz bürosu ile bir iş adamının evine giren ve 2 milyon dolar civarında vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

DHA | 22.05.2018 - 13:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, son 5 yılda işlenen 5 silahlı soygun olayını aydınlattı.

2 BİN OTOMOBİL İNCELENDİ

Soygunların yapıldığı yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin soygunlarda kullandığı sahte plakalı otomobilin marka ve model bilgisiyle kentteki aynı marka ve modelde olan yaklaşık 2 bin otomobili incelemeye aldı. Otomobilleri, jant rengi, ayna şekli gibi farkları tespit eden ekipler, çetenin hırsızlıklarda kullandığı otomobilin gerçek plakasına ve hırsızların kimliklerine ulaştı.

2 milyon dolarlık hırsızlık yapan çete yakalandı

ÇALDIĞI MİKTARLAR

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla Celalettin G., İzzet Ö., Halil İbrahim K. ile Ercan İ. ve kardeşi Erdal İ.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, 2013 yılında Şanlıdere Caddesi'ndeki PTT şubesini ve Yeşilırmak Geçidi'ndeki bir market zincirinin şubesini soyarak yaklaşık 4 bin lira çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin ayrıca, 2016 yılında Suriyeli işadamı Hasan Cafer'e kendilerini polis olarak tanıtarak ellerini kelepçeledikten sonra 1,5 milyon dolarını çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin yine 2016 yılında bir döviz bürosuna otomatik silahlarla ateş ederek girdiklerini ve buradaki 400 bin lira değerinde döviz ve TL aldıkları, son olarak da geçen perşembe günü Üniversite Bulvarı'ndaki bir kuyumcudan 1 kilo 235 gram altın, 4 bin 340 lira, 3 bin doları çaldığını tespit etti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

2 milyon dolarlık hırsızlık yapan çete yakalandı



2 milyon dolarlık hırsızlık yapan çete yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Evi tahliye etmemek için kendisini yakmak istedi
Antalya'da hizmetli olarak çalıştığı apartmanın zemin katında oturduğu daireyi boşaltması istenen Halil D., kendisini odaya kilitleyip üzerine benzin dökerek polise karşı çıkmaya çalıştı.
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı
Taksicinin kendisine önce küfür ettiğini sonra da kafa attığını belirten Canan Ay, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.
İzmir'de organize suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı
Karşıyaka'da silah zoruyla baskı kurdukları kafe ve eğlence merkezi sahiplerinden haksız ekonomik kazanç elde ettikleri ileri sürülen 26 kişilik çete çökertildi.
Temizlik yapan kadın 40 bin lirayı çöpe attı
Kırıkkale'de bir kadının evde temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla çöpe attığı 40 bin 600 lira, polis ekipleri tarafından bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

330
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

435
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

376
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

313
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

54
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

284
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM