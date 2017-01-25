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2 milyon sürücü ehliyetlerini yeniledi

Uluslararası standartlara göre düzenlenen yeni sürücü belgeleri, geçen yıl 1 milyon 868 bin 496 kişiye verildi.

25.01.2017 - 11:35
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Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de kullanılan sürücü belgelerinin uluslararası geçerliliği olması için 2013'te Karayolları Trafik Kanunu'nda ve 2015'te Karayolu Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları yeniden düzenlendi.

2 MİLYON SÜRÜCÜ YENİ EHLİYETİNİ ALDI

Dağıtımına 1 Ocak 2016'da başlanan uluslararası standartlardaki yeni sürücü belgelerinden geçen yıl 741 bin 627'si ilk kez olmak üzere, 1 milyon 868 bin 496 kişi aldı.

2021'DE ESKİ BELGE KULLANILAMAYACAK

Söz konusu uluslararası sözleşme gereğince 84 ülkede geçerli olan sürücü belgesini almayan 27 milyon 159 bin 163 kişi, 31 Aralık 2020'ye kadar eski ehliyetlerini kullanabilecek.

Sürücü belgesi yeniletme işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün "surucurandevu.egm.gov.tr" internet sitesinden randevu alınarak, bütün trafik tescil kuruluşlarından yapılabiliyor.

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