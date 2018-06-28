2 milyon yıllık fosiller Şehir Müzesi'nde sergilenecek

Samsun Ladik'te özel bir firmaya ait son 15 yıldır atıl bekleyen linyit kömürü madeninde 9 yıl önce fosiller bulundu. Tesadüfen bulunan fosiller, incelenmesi için Maden Tetkik Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürüldü.

İKİ BİN YILLIK FOSİLLER

Bilim insanları tarafından yaklaşık 1 yıl incelenen fosillerin yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen Akdeniz mamutuna ait oldukları tespit edildi.

Raporda; Ladik’in erken Pleistosen Çağı (Buzul Çağı) döneminde, yaklaşık 2 milyon yıl önce mamut ve atlar için uygun bir iklim ve bitki örtüsüne sahip olduğu belirtildi.

SERGİLENMEYE BAŞLANDI

Fosiller, Samsun Valiliği karşısında yer alan eski Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Kentin tarihi için büyük önem taşıyan fosiller, yeni yapılmakta olan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

18 BİN ESER YER ALACAK

İnşası devam eden Samsun Şehir Müzesi, tamamlandığında Türkiye’nin en modern ve tarihi zenginlik açısından en kapsamlı müzesi olacak.Müzede 18 bin tarihi eser sergilenecek.