25 Kasım 2017 tarihinde Mersin'in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde’de meydana gelen olayda, Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı.

2 MOTORCU HAYATINI KAYBETTİ

Karan ve Gül yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan tıra çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Karan olay yerinde hayatını kaybederken, Abidin Gül ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü ise savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkeme şahsın serbest bırakılmasına karar verdi.

2 motorcunun hayatını kaybettiği kaza ViDEO

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YÜZDE 75 ORANINDA SUÇLU OLARAK GÖRÜLDÜ"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Yunus Emre Karan'ın babası Ali Karan, oğlunun profesyonel bir motor yarışçısı olduğunu söyledi. Kazanın olduğu günde Mersin Stadı'nda orada yeni aldığı motoru denediğini belirten Karan, "Dikkatsiz bir tır sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkması sonucunda bizim oğlumuzla birlikte arkadaşı tıra çarparak vefat ettiler. Hep genelde motorcuların dikkatsiz olduğu, genelde kazalara sebebiyet verdiği düşünülür ama burada tır şoförünün dikkatsizliği buna neden oldu. Bu tır şoförü bilirkişi raporunda yüzde 75 oranında suçlu olarak görüldü. Çocuklar motor sürerken her türlü tedbiri almışlardı. Üzgünüz. Oğlumuzu kaybettik. Bir başka aile daha oğlunu kaybetti. Bu vesileyle insanların en azından motorculara karşı biraz daha dikkatli davranmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ"

Tır şoförünün serbest bırakılmasıyla ilgili de Karan, "Biz insanların yaptığı suçların cezasını çekmesini istiyoruz. Kimseden bir intikam alma peşinde filan değiliz ama biz oğlumuzu kaybettik. En azından başka insanların biraz daha dikkatli olabilmeleri için, bu suçun da bir cezasının bilinmesi adına suçluların cezalandırılması gerekiyor. Tabii ki biz tır şoförünün tutuklanıp, cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim yargıdan beklediğimiz bu kişinin cezalandırılmasıdır." diye konuştu.