2 polisi şehit eden PKK'lılara ceza yağdı

Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezi'nde görevli polis memurları İsa Doğan, Süleyman Çakır (39) ve Bircan İlhanlı (48) bir soruşturma kapsamında rapor almak için 28 Eylül 2015'te merkez Seyhan İlçesi'ndeki özel bir hastaneye gitti.

İşlemleri bittikten sonra dönüşe geçen polislerin aracına otomatik tüfeklerle ateş açıldı. Saldırıda Süleyman Çakır ile Bircan İlhanlı şehit olurken, İsa Doğan yara almadan kurtuldu.

YARALANAN POLİS TEŞHİS ETTİ

Düzenlenen operasyonlarda PKK'lı teröristler Bedri Kavak (41), Vedat Bayram (22) ve Serhat Güzel (24) yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen teröristler, tutuklandı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, saldırıdan kurtulan İsa Doğan'ın kendilerine ateş edenin Vedat Bayram olduğunu net ve kesin olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi.

TERCÜMANLAR TERÖRİSTLERİ ANLAMADI

Tutuklu teröristler Vedat Bayram ve Serhat Güzel ile bulundukları cezaevinden görüntülü sistemle bağlanırken, daha önce tahliye edilen Bedri Kavak, bugün karar duruşmasına çıktı. Sanıklar devam eden yargılamalarda suçlamaları kabul etmedi. Bayram ile Güzel, savunmalarını Kürtçe yapmak istemeleri üzerine mahkemede tercüman hazır bulundu. Ancak tercüman, sanıkların konuşmalarını anlamayınca ikinci bir tercüman getirildi.

Bu tercüman da sanıkların konuşmalarının büyük bölümünün anlaşılmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Bayram'a, daha önce Türkçe savunma yaptığını hatırlatıp, Güzel'e de üniversite öğrencisi olmasından dolayı savunmalarını Türkçe yapmalarını istedi. Sanıklar ise bunu kabul etmedi. Sonra da mahkeme başkanı kararı açıkladı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU

Mahkeme heyeti, Vedat Bayram ile Serhat Güzel'i 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 2 kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış ömürboyu, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve yasadışı silah suçundan ise 22'şer yıl 6 ay, Bedri Kavak'ı ise örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.





