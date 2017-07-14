taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.775
USD
3,5412
EURO
4,0587
ALTIN
140,14
PETR
48,6400

2 polisi şehit eden PKK'lılara ceza yağdı

2 polisi şehit eden Vedat Bayram ve Serhat Güzel 3'er kez ağırlaştırılmış ömürboyu ve 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

14.07.2017 - 16:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezi'nde görevli polis memurları İsa Doğan, Süleyman Çakır (39) ve Bircan İlhanlı (48) bir soruşturma kapsamında rapor almak için 28 Eylül 2015'te merkez Seyhan İlçesi'ndeki özel bir hastaneye gitti.

İşlemleri bittikten sonra dönüşe geçen polislerin aracına otomatik tüfeklerle ateş açıldı. Saldırıda Süleyman Çakır ile Bircan İlhanlı şehit olurken, İsa Doğan yara almadan kurtuldu.

YARALANAN POLİS TEŞHİS ETTİ

Düzenlenen operasyonlarda PKK'lı teröristler Bedri Kavak (41), Vedat Bayram (22) ve Serhat Güzel (24) yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen teröristler, tutuklandı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, saldırıdan kurtulan İsa Doğan'ın kendilerine ateş edenin Vedat Bayram olduğunu net ve kesin olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi.

2 polisi şehit eden PKK'lılara ceza yağdı

TERCÜMANLAR TERÖRİSTLERİ ANLAMADI

Tutuklu teröristler Vedat Bayram ve Serhat Güzel ile bulundukları cezaevinden görüntülü sistemle bağlanırken, daha önce tahliye edilen Bedri Kavak, bugün karar duruşmasına çıktı. Sanıklar devam eden yargılamalarda suçlamaları kabul etmedi. Bayram ile Güzel, savunmalarını Kürtçe yapmak istemeleri üzerine mahkemede tercüman hazır bulundu. Ancak tercüman, sanıkların konuşmalarını anlamayınca ikinci bir tercüman getirildi.

2 polisi şehit eden PKK'lılara ceza yağdı

Bu tercüman da sanıkların konuşmalarının büyük bölümünün anlaşılmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Bayram'a, daha önce Türkçe savunma yaptığını hatırlatıp, Güzel'e de üniversite öğrencisi olmasından dolayı savunmalarını Türkçe yapmalarını istedi. Sanıklar ise bunu kabul etmedi. Sonra da mahkeme başkanı kararı açıkladı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU

Mahkeme heyeti, Vedat Bayram ile Serhat Güzel'i 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 2 kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış ömürboyu, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve yasadışı silah suçundan ise 22'şer yıl 6 ay, Bedri Kavak'ı ise örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

2 polisi şehit eden PKK'lılara ceza yağdı

2 polisi şehit eden PKK'lılara ceza yağdı

İlginizi Çekebilir
Erciyes'te yaz ortasında kesme karla serinlediler
Kayseri'de sıcaktan bunalan halk, çareyi Erciyes'in zirvesindeki karlarla ferahlamakta buldu.
Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti
Şanlıurfa’da polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı olduğu belirlenen 166 motosiklet ele geçirilirken, 64 şüpheli gözaltına alındı.
Lüksemburglular Tokat'ta dev yaban domuzu avladı
Av turizmi için Tokat'a gelen 3 Lüksemburglu avcı 350 kilo ağırlığında yaban domuzu yakaladı.
Eğriçayır balı Katar yolcusu
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, bu yıl ilk kez Katar'a da ihraç edilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

51
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

92
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

83
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

123
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

38
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

215
FETÖ'nün ABD'deki elebaşları lüks evlerde yaşıyor

FETÖ'nün ABD'deki elebaşları lüks evlerde yaşıyor

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM