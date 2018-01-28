2 şehidin ailelerine acı haber verildi

Astsubay Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan ile Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Mehmethan'ın naaşı uçakla memleketi İstanbul'a, Gümüş'ün naaşı da helikopterle memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.

ŞEHİDİN EŞİ ÜNİFORMAYLA KARŞILADI

Şehit Fatih Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Fatih Mehmethan'ın cenazesi bugün ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından Kocatepe Şehitliği'nde toprağa verilecek.

DUALAR EDİLDİ

Şehidin evinin yakınında bulunan Ümraniye Topağacı Merkez Camii’nin avlusunda toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti. Yapılan dua sonrası avluda bulunan vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatanda bölünmez" diye slogan attı.

ŞEHİT GÜMÜŞ'ÜN CENAZESİ MERSİN'DE

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi helikopterle Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Şehidin cenazesi öğle namazının ardından Meydan Mahallesi'ndeki Eyüp Kahraman Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Evli olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi.