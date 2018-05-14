2 teker üzerinde metrelerce sürüklendi

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 BM 4195 plakalı otomobilin sürücüsü Piyalepaşa Bulvarı üzerinden seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.





OTOBÜSE TAKILDI

Çarpmanın etkisiyle 2 tekerle bariyer üzerinde sürüklenen otomobil yaklaşık 20 metre gittikten sonra Çağlayan istikametine gitmekte olan Tahsin Özdemir yönetimindeki 34 LHH 29 plakalı İETT özel halk otobüsüne takıldı. Hızını alamayan otomobil, otobüsle birlikte yaklaşık 15 metre daha gittikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Seyir halindeyken içerisinde yolcuların olduğu otobüse takılarak sürüklenen otomobil sürücüsü vatandaşlar yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken, otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.





İETT ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

Kaza sonrası soğukkanlılığını koruyarak otobüsü durdurduğunu belirten İETT şoförü Tahsin Özdemir, "Ben normal seyir halinde gidiyordum. Sanırım gideceği istikameti şaşırdı. Süratli olduğu için şaşırınca da bariyerlere çıktı. Kendisini 20 metre bariyerde sürükleyince otobüsün arka köşesine takıldı. Köşeye takılınca bir ses geldi. Benimle birlikte geldiği 35 metre oldu. O an bir şaşkınlık yaşadım. Yolcularda şaşkınlık yaşadı. Yolcular o anda ne yapacağını şaşırdı. Ben bile şaşırdım ne oldu ne yapacağım. Benim arkaya takıldıktan sonra 20 metre kendisi geldi. Ben vurduktan sonra sesi duyunca durdum. Zaten göründüğü gibi takılı kaldı. Bana takılı kalmasa zaten takla atar karşı şeride geçerdi." dedi.





Kaza yapan araç olay yerinden kaldırılırken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.