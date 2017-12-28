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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan Refahiye ve Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen operasyonda toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA | 28.12.2017 - 12:56..
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TSK’dan, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Erzincan Refahiye’de icra edilen hava destekli operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

KUZEY IRAK'TA OPERASYON

Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde ise operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

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