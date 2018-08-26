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Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

Şırnak'ın Çukur yayla mevkinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.

İHA | 26.08.2018 - 00:02..
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari bilgi üzerine Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukur yayla mevkinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı


BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Düzenlenen operasyon sonucunda 2 BTÖ mensubu sağ yakalanırken, beraberinde 1 kanas ve 1 m16 da ele geçirildi.

Ele geçirilen teröristlerin ’Mazlum Goyi’ kod adında Mazlum Kaçan ve ’Kahraman’ kod adında Lezgin Yarar oldukları; ’Mazlum Goyi’ kod adlı Mazlum Kaçan’ın Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edildi.

Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı


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Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

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