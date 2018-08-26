Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari bilgi üzerine Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukur yayla mevkinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı terörist sağ olarak ele geçirildi.
BÖLGE ÇEMBERE ALINDI
Düzenlenen operasyon sonucunda 2 BTÖ mensubu sağ yakalanırken, beraberinde 1 kanas ve 1 m16 da ele geçirildi.
Ele geçirilen teröristlerin ’Mazlum Goyi’ kod adında Mazlum Kaçan ve ’Kahraman’ kod adında Lezgin Yarar oldukları; ’Mazlum Goyi’ kod adlı Mazlum Kaçan’ın Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edildi.