taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.921
USD
3,5392
EURO
3,8631
ALTIN
142,94
PETR
51,9800

2 ton kaçak et imha edildi

Malkara karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucunda ortaya çıkan 2 tona yakın kaçak et gömülerek imha edildi.

02.05.2017 - 15:00
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tekirdağ Malkara yönüne doğru hareket eden soğutması bulunmayan panelvan minibüsünün kaza yapması sonucu ortaya çıkan etlere Süleymanpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü el koydu.

2 ton kaçak et imha edildi

BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kaçak olarak kesildiği tespit edilen ve sakıncalı bir şekilde taşınan küçükbaş hayvanlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 tona yakın kaçak et gömülüp ilaçlanarak imha edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

330
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

165
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

180
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

298
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

91
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM