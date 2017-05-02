2 ton kaçak et imha edildi

Tekirdağ Malkara yönüne doğru hareket eden soğutması bulunmayan panelvan minibüsünün kaza yapması sonucu ortaya çıkan etlere Süleymanpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü el koydu.

BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kaçak olarak kesildiği tespit edilen ve sakıncalı bir şekilde taşınan küçükbaş hayvanlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 tona yakın kaçak et gömülüp ilaçlanarak imha edildi.