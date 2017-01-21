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2. turda bütün maddeler kabul edildi

Genel Kurulda Anayasa teklifinin 2. turu, son olarak 18. maddenin de kabul edilmesiyle tamamlandı.

21.01.2017 - 03:01
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2. turda bütün maddeler kabul edildi

Son madde olan 18. madde 343 oyla kabul edildi.

18. MADDENİN İÇERİĞİ

Maddeye göre, "cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, TBMM seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin değişiklikler, beraber yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Ayrıntılar gelecek...

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