Teklifin ilk maddesi 2. Tur'da da kabul edildi

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazının altından yaya yolu ile birleştirmesi planlanan proje için sondaj çalışmaları başladı.

1 Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi Reina saldırısını gerçekleştiren terörist Abdulgadir Masharipov önceki gece İstanbul Esenyurt’ta yakalanırken, ilk ifadesi de ortaya çıktı.

2 Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı Devlet Bahçeli, anayasada değişikliğine neden evet dediğiyle ilgili "Zaten başbakan da kararnameyle devleti güncelleyebiliyor" diye konuştu.

3 Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı Orgeneral Akar'ın hafta sonunda Riyad’da yapılan DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısında, müttefik ülkelere sitem ettiği öğrenildi.

4 Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşmesi sonrasında; "Görüşmeye ihtiyacım vardı, kaygılarımı ilettim" diye konuştu.

5 Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal anayasa değişikliğinde yer alan cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

6 FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı FETÖ’cü polislerin Sürmene’de F.Bahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli olan bekçi Nurettin Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi.