2 yaşındaki bebeğin karaciğeri 6 aylık bebeğe hayat verdi

Epilepsi hastalığı nedeniyle beyninde ödem oluşması sonucu 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 2 yaşındaki Aras Mete Can'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Aras Mete Can'ın karaciğeri, doğuştan sarılığa neden olan ve safra yolları atrezisi olarak bilinen hastalığı taşıyan 6 aylık Ömer Sarıkoç'a nakledildi.Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan minik Ömer, kısa sürede taburcu edilecek.

"MUCİZELER HEP VAR KİMSE ÜMİDİNİ KESMESİN"

Oğullarının organlarını bağışlayan Seda ve Temel Can çifti de minik Ömer'i hastanede ziyaret etti. Ailelerin hastanedeki tanışması sırasında duygulu anlar yaşandı.

Ömer Sarıkoç'un annesi Zinnet Sarıkoç, tek evlatlarına can veren aile ile tanıştığı için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Evladım büyüdüğünde ona anne desin isterim. Geç evlilik yaptım. Ömer tek çocuğum. Hastalıklı doğdu. Safra kesesi kanalı çalışmıyordu. Karaciğer nakli gerekiyordu. Verici olan aileye çok teşekkür ederim. Ömer onu ailesi gibi görecek. Bugün Ömer annesi gibi onun elini tuttu ve bir kan bağı, sıcaklık hissetti. Az önce kucağındaydı, bana gelmiyordu. Mutluluğumu ifade edemiyorum. Hayatta hep mucizeler vardır, gerçekten ben inanıyorum. Mucizeler hep var, hiç kimse ümidini kesmesin. Hep çocuklarının iyi olacağına inansın."

"SANKİ YENİDEN DOĞDU"

Organ bağışının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Sarıkoç, "Ömer sanki yeniden doğdu. 6 aylık. Ömer gülümsemiyordu, hiç uyumuyordu. Şimdi uyumaya başladı. Huzurlu uyuyor. Gülümsüyor. Her şey iyi olacak inşallah. Herkes organını bağışlasın. Bir gün toprak olup gitmektense, yeni canlar kurtulsun. Verici olan Aras Mete Can'ın ailesiyle de büyük bir aile olduk. Her zaman kapım onlara açık." dedi.

Aras Mete Can'ın annesi Seda Can, minik Ömer'i kucağına alarak bir süre sevdi. Duygulu anlar yaşayan Seda Can, operasyonun başarılı geçmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.