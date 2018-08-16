2 yaşındaki çocuk 3 gün sonra ormanda sağ bulundu

Pazar günü kardeşi ve dedesiyle Japonya’nın Yamaguchi bölgesinde çıktığı yürüyüş sırasında kaybolan ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 2 yaşındaki Yoshiki Fujimoto, evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan Haruo Obata (78), 2 yaşındaki çocuğu bulduğunu fark ettiğinde çok mutlu olduğunu ifade etti. "Onu bulduğumda, çıplak ayaklarıyla bir su birikintisinin önünde oturuyordu." diyen Obata, "İlk bakışta bir insan olduğunu fark etmemiştim. Anlayınca, kalbim duracak gibi oldu. Evet, oradaydı! ’Yoshiki!’ diye bağırdım ve ’Evet, buradayım’ diye yanıtladı." şeklinde konuştu.

NEHİRDEN SU İÇMİŞ

Kaybolduğu Pazar günü bölgede sıcaklığın 34 derece olduğu Japonya’da, 2 yaşındaki çocuğun hayatta kalmasına şaşkınlıkla bakılıyor. 3 gün boyunca ormanda olan ve nehir suyu içerek hayatta kaldığı ifade edilen çocuğun, olayı hiçbir yara almadan atlattığı belirtildi. Yalnızca sıcağa bağlı sıvı kaybı ve halsizlik belirtileri gösterdiği ifade edilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

"MİNNETTARIZ"

Çocuklarının bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını açıklayan Fujimoto’nun annesi Mio Fujimoto, "Yardım edemedim ve çok ağladım" ifadelerini kullandı. "Eve geldiğinde rahatlamış fakat yorgun görünüyordu" diyen anne Fujimoto, "Çocuğumuz güvenle geri döndüğü için minnettarız" şeklinde konuştu.