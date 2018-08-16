taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.88995
Euro
6.7298
Altın
1178.1345
Borsa
90262.95

2 yaşındaki çocuk 3 gün sonra ormanda sağ bulundu

Japonya'da bir anda ortadan kaybolan Yoshiki Fujimoto, ormanda sağ bir şekilde bulunarak hemen hastaneye kaldırıldı.

İHA | 16.08.2018 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

Pazar günü kardeşi ve dedesiyle Japonya’nın Yamaguchi bölgesinde çıktığı yürüyüş sırasında kaybolan ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 2 yaşındaki Yoshiki Fujimoto, evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan Haruo Obata (78), 2 yaşındaki çocuğu bulduğunu fark ettiğinde çok mutlu olduğunu ifade etti. "Onu bulduğumda, çıplak ayaklarıyla bir su birikintisinin önünde oturuyordu." diyen Obata, "İlk bakışta bir insan olduğunu fark etmemiştim. Anlayınca, kalbim duracak gibi oldu. Evet, oradaydı! ’Yoshiki!’ diye bağırdım ve ’Evet, buradayım’ diye yanıtladı." şeklinde konuştu.

2 yaşındaki çocuk 3 gün sonra ormanda sağ bulundu

NEHİRDEN SU İÇMİŞ

Kaybolduğu Pazar günü bölgede sıcaklığın 34 derece olduğu Japonya’da, 2 yaşındaki çocuğun hayatta kalmasına şaşkınlıkla bakılıyor. 3 gün boyunca ormanda olan ve nehir suyu içerek hayatta kaldığı ifade edilen çocuğun, olayı hiçbir yara almadan atlattığı belirtildi. Yalnızca sıcağa bağlı sıvı kaybı ve halsizlik belirtileri gösterdiği ifade edilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

"MİNNETTARIZ"

Çocuklarının bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını açıklayan Fujimoto’nun annesi Mio Fujimoto, "Yardım edemedim ve çok ağladım" ifadelerini kullandı. "Eve geldiğinde rahatlamış fakat yorgun görünüyordu" diyen anne Fujimoto, "Çocuğumuz güvenle geri döndüğü için minnettarız" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

96
Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

24
4 katlı apartmanın çatısından atladı

4 katlı apartmanın çatısından atladı

12
'Türk Lirası adil değerinin altında'

'Türk Lirası adil değerinin altında'

23
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

21
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

44
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM