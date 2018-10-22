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2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

Hakkari, Yüksekova'da daha önce yapılan okulda, öğrenciler, heyecanla bekledikleri öğretmenlerine kavuştu. 2 yıl boş kalan okula 8 öğretmen atandı.

DHA | 22.10.2018 - 11:51..
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Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Onbaşılar köyü ile buraya bağlı Çamdalı, Armutlu, Ağaçlı, Ağılcık, Çobanpınar, Sarıkaya mezraları ve Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünün yine aynı bölgeye yakın Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasında, 2015 yılında okul inşaatına başlandı.

MODERN OKUL

Hem öğrencileri hem de aileleri sevindiren, 2 katlı ve 8 derslikli okulun inşaatı, 2016'da bitti.

Heyecanla hizmete alınması beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampası, yer döşemesi, boyası ve derslikleri ile örnek olabilecek yapıda inşa edildi. İlk ve ortaokul, geçen yıl ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞLARDI

Yüksekova'da 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği okula, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu yılı bekliyordu.

Ancak bu yıl da öğretmen ataması yapılmayınca umutla bekleyen öğrenciler ve aileleri, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Öğrencilerin ve ailelerinin bu isteğini duyurması üzerine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak devreye girdi.

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı


ARTIK ÖĞRETMENLERİ VAR

Vali Toprak'ın talimatıyla okula 8 öğretmen gönderildi. Öğretmenlerin gelmesi üzerine de kapsamlı temizlik yapılıp, sınıflara sıralar yerleştirildi. Bu sıralara 90 öğrenci oturup, ders yapmaya başladı.

Okul bahçesinde oynayıp, sınıfları dolduran öğrenciler, yetkililere teşekkür ederken, öğretmenler ise yeni okulda eğitim vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

ÖĞRENCİLERE KIŞLIK BOT VE KIRTASİYE MALZEMESİ

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri, eğitim- öğretime başlanan Onbaşılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulun yeni öğretmen kadrosu ve öğrencileriyle sohbet edip, sıkıntılarını ve okulun eksiklerini dinleyen Servet Canlı, 90 öğrenciye de kışlık bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

8 öğretmen ve 90 öğrenciyle eğitim- öğretime başladıklarını anlatan Canlı, okula gelen öğrencilerin taşımalı sistemden de yararlandıklarını belirterek, Vali Toprak'a teşekkür ettiklerini söyledi.

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı

2 yıl boş kalan okula öğretmen atandı, eğitim başladı


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