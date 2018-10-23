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2 yıl önce darp edildiği iş yerini kurşunladı

Tekirdağ'da 2 yıl önce darp edildiği iş yerini kurşunlayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA | 23.10.2018 - 23:27..
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Çerkezköy ilçesinde, 2016 yılında kız meselesi yüzünden kafede darp edilen D.Y. 2 yıl sonra aracında bulunan ruhsatsız silah ile iş yerini kurşunladı. İş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy Asayiş Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ

Ekipler, olayın 34 EK 4929 plakalı araçtan gerçekleştirildiği tespit etti. Araç sahibi D.Y.’nin kız yüzünden bahse konu iş yerinde 2016 yılında darp edildiği belirlendi. Polis ekipleri, şahsın İstanbul’daki ikametinde D.Y.’yi bulamadı. Bunun üzerine şahıs ile yakınları aracılığıyla irtibat kuruldu.

Gözaltına alınan D.Y. aracında bulunan silahı kendi rızası ile polis ekiplerine teslim etti. D.Y, 2016 yılında darp edilmesini kafasına taktığı için bu olayı yaptığını, aracında bulunan ruhsatsız silah ile iş yerine 4 el ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 yıl önce darp edildiği iş yerini kurşunladı

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