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2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi

Çin’de son 2 yıl içinde karıştığı 8 kaza sebebiyle ehliyeti iptal edilen kadın sürücü, bu kez de cipiyle dönüş yaparken yayalara çarptı.

12.02.2017 - 16:20
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Ehliyetsiz araç süren kadın, yayaların bir anda karşısına çıktığını ileri sürerken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kadını yalanlar nitelikteydi. Cipin çarptığı yayalardan birinin aracın altında kaldığı görüldü. Neyse ki 2 yaralının da hayati tehlikesi yoktu.

2 YILDA 8 KAZAYA KARIŞTI

Kadın sürücüyse gözaltına alındı. Kadın sürücünün son 2 yıl içinde 8 kazaya karıştığı, bunların 3’ünün de yayalara çarpmak suretiyle yaşandığı ortaya çıktı.

2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi VİDEO

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