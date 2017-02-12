Ehliyetsiz araç süren kadın, yayaların bir anda karşısına çıktığını ileri sürerken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kadını yalanlar nitelikteydi. Cipin çarptığı yayalardan birinin aracın altında kaldığı görüldü. Neyse ki 2 yaralının da hayati tehlikesi yoktu.
2 YILDA 8 KAZAYA KARIŞTI
Kadın sürücüyse gözaltına alındı. Kadın sürücünün son 2 yıl içinde 8 kazaya karıştığı, bunların 3’ünün de yayalara çarpmak suretiyle yaşandığı ortaya çıktı.
2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi VİDEO