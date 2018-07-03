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2 Youtuber yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Ankara Çankaya'da Youtube kanallarından yasa dışı bahis sitesi reklamı yağan Bülent M. ve Orta Afrikalı Amir Z. gözaltına alındı.

AA | 03.07.2018 - 18:24..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Bülent M. ve Amir Z'nin yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahissitelerinin reklamını koyduğunu belirledi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda, Bülent M. ve Amir Z. gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

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2 Youtuber yasa dışı bahisten gözaltına alındı

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