taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.072
USD
3,5143
EURO
3,9247
ALTIN
141,58
PETR
45,4000

20 asker FETÖ'den tutuklandı

32 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 65 askerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.06.2017 - 08:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından askere yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan subayların ifadeleri doğrultusunda  64'ü subay 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine 7 Haziran günü Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 70 askerden 65'i  'Anayasa'yı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çoğunluğu teğmen ve üsteğmen olmak üzere pilot, jandarma, tabip subay, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subayların olduğu belirtildi.

45 KİŞİ SERBEST KALDI

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 45 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

20 asker FETÖ'den tutuklandı

20 asker FETÖ'den tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda yoğunluğa neden oldu.
Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'da iki yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Ares' adlı köpekle yapılan aramalarda 5 kilo esrar ele geçirildi.
Adana'da 500 polisle terör operasyonu
Polisin 45 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Terör zararlarının karşılanmasında süre uzatıldı
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin başvuruların sonuçlandırılma süresi bir yıl uzatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

222
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

177
ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

106
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

49
Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

41
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

107
İngiltere'den AB vatandaşlarına 5 yıl ikamet şartı

İngiltere'den AB vatandaşlarına 5 yıl ikamet şartı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM