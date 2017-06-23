20 asker FETÖ'den tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından askere yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan subayların ifadeleri doğrultusunda 64'ü subay 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine 7 Haziran günü Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 70 askerden 65'i 'Anayasa'yı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çoğunluğu teğmen ve üsteğmen olmak üzere pilot, jandarma, tabip subay, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subayların olduğu belirtildi.

45 KİŞİ SERBEST KALDI

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 45 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.