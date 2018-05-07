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20 ayda PKK'ya vurulan darbenin bilançosu

Güvenlik güçleri; son 20 ayda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, örgütün sözde yönetim darbesine ağır bir darbe vurdu.

AA | 07.05.2018 - 07:06..
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Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde operasyonlar yürüttü.

Teröristleri amansız takibe alan güvenlik güçleri, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenledi.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZLAR

Operasyonlarda, gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.

Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Durumun farkına vararak sözde örgüt yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi.

Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdikleri ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

SÖZDE SORUMLULAR SAHAYA İNDİ

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesiyle örgüt içinde panik yaşandı. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını sahaya sürdü.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri amansız takibe aldı.

20 ayda PKK'ya vurulan darbenin bilançosu

ARANANLAR LİSTESİNE ÜST ÜSTE ÇİZİKLER

Haftalarca arazide kalarak operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, 1 Eylül 2016-30 Nisan 2018'de terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirerek, örgütün sözde bölge, cephe, alan ve grup sorumlularından oluşan, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 150 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi.

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