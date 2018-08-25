Bingöl’de Kurban Bayramı kapsamında ihtiyaç sahipleri 20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı.

"20 BİN KİŞİYE ET DAĞITTIK"

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı'nın birinci günü kesimine başladığımız Türkiye Diyanet Vakfınca ilimize gönderilen kurbanların ilimizde bulunan fakir, mülteci, yatılı kuran kurslarımız, şehit aileleri, gaziler ve engelliler başta olmak üzere STK ve derneklere yaklaşık 20.000 kişiye ulaşılarak, 525 hisse kurbanın dağıtımını büyük bir çaba ve gayretle tamamladık” denildi.



