taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı

Bingöl'de Kurban Bayramı süresince 20 bin kişiye et dağıtıldığı müftülük tarafından duyuruldu.

İHA | 25.08.2018 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bingöl’de Kurban Bayramı kapsamında ihtiyaç sahipleri 20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı.

20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı

"20 BİN KİŞİYE ET DAĞITTIK"

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı'nın birinci günü kesimine başladığımız Türkiye Diyanet Vakfınca ilimize gönderilen kurbanların ilimizde bulunan fakir, mülteci, yatılı kuran kurslarımız, şehit aileleri, gaziler ve engelliler başta olmak üzere STK ve derneklere yaklaşık 20.000 kişiye ulaşılarak, 525 hisse kurbanın dağıtımını büyük bir çaba ve gayretle tamamladık” denildi.

20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

131
Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

207
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

67
Diego Reyes İstanbul'a indi

Diego Reyes İstanbul'a indi

100
Putin'e balık daveti

Putin'e balık daveti

54
Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

108
Düzce'de abartı egzozlu araçlara geçit yok

Düzce'de abartı egzozlu araçlara geçit yok

383
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM