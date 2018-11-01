taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5402
Euro
6.31285
Altın
1228.255
Borsa
91467.77
Gram Altın
218.692

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 15:10..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen atamasını şubat ayında yapacağını duyurdu.

BAŞVURULAR 19 KASIM'DA BAŞLIYOR

Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR OCAKTA

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak, başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

256
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

53
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

78
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

318
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

48
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

151
Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM