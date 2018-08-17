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20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında arasında yapılacak.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 15:57..
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20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacağını duyurdu.

20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi belirlendi

SÖZLÜ SINAVLAR ARALIKTA

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi belirlendi

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