20 bin sözleşmeli öğretmen bugün atanacak

Atamalar, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu’nda düzenlenecek törenle saat 11.00’de yapılacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercihler MEB tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında alındı. 20 bin kontenjan için 50 bin 728 aday başvuruda bulundu.

Eşitlik halinde kura Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

KPSS PUANI DİKKATE ALINACAK

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.