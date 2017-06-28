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20 bin turist gurbetçilerle birlikte geliyor

Gurbetçilere yönelik ‘Komşunu da al gel’ kampanyasında rakamlar belli oldu.

28.06.2017 - 10:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan gurbetçilere yönelik açıkladığı ‘Komşunu da al gel’ kampanyasında rakamları netleşti.

TATİL PAKETİ SAtIŞLARINDA YÜZDE 38 ARTIŞ

Türkiye’ye Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre’den turist getiren Bentour Reisen’in Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa’da tatil paketi satışlarında yüzde 38 artış yaşandığını söyledi.

Uğur, “Kriz senesi olmasına rağmen yakalanan yüzde 38 artışın yüzde 15’i ‘Komşunu al gel’ kampanyasından geliyor. 120 bin turistin 20 bini ‘Komşunu da al gel’ kampanyasından.” dedi.

"BAKANLIK YURTDIŞINDAKİ REKLAMLARI ARTIRMALI"

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Uğur, “Bakanlık yurt dışında reklam yapmalı. Reklamı sadece bizimle yapıyor. Reklam ücretinin yüzde 50’sini biz, yüzde 50’sini de bakanlık veriyor. Ama sadece Türkiye reklamı diye bir şey yok, Avrupa’da kalmadı. Asıl, kriz döneminde reklamın yapılması gerekiyor.” dedi.

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