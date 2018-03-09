taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.930
USD
3,8257
EURO
4,7119
ALTIN
162,18
PETR
63,7700

20 ilde 92 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ ile irtibatının bulunduğu tespit edilen öğretmenlere yönelik operasyon sürüyor.

İHA | 09.03.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

20 ilde 92 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan FETÖ şüphelisi 92 öğretmen hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verdi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında 09.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 19 ilde devam etmektedir." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu
Yürüyüşlerin değişmez adresi İstiklal Caddesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle birçok siyasetçi ve sanatçının katıldığı dev bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı ama taşkın nedeniyle tarihi taş köprülerden hala trafik akışı sağlanamıyor.
Pavyonda çalışan eşini öldüren kocaya haksız tahrik indirimi
Ankara'da pavyonda tanışıp evlendiği 4 aylık eşini, tekrar pavyonda çalışmaya başlaması gerekçesiyle pompalı tüfekle öldüren Nizamettin Kılıçaslan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru süresi bugün sona eriyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için perşembe günü sona erecek olan başvuru süresini bugün saat 17.00'ye kadar uzattığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

171
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

127
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

76
ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

90
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

35
Afrin'de öldürülen terörist sayısı

Afrin'de öldürülen terörist sayısı

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM