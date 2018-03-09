20 ilde 92 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan FETÖ şüphelisi 92 öğretmen hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verdi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında 09.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 19 ilde devam etmektedir." denildi.