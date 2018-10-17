taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69085
Euro
6.5864
Altın
1223.766
Borsa
99283.03
Gram Altın
224.326

20 kişiyi dolandıran çete lideri yatağında yakalandı

Adana'da, kaza yapan araçların sürücülerini sigorta şirketinden aradıkları yalanıyla dolandıran çete lideri, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İHA | 17.10.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine dolandırıldıklarını ileri sürerek başvuru yaptı. Bunun üzerine polis, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuyla koordine içinde çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde polis, çete liderinin Okan K. olduğu bir suç örgütünün varlığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı.

20 kişiyi dolandıran çete lideri yatağında yakalandı

KENDİLERİNİ SİGORTACI GİBİ TANITTILAR

İddiaya göre, çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı.

20 kişiyi dolandıran çete lideri yatağında yakalandı

25 KİŞİ DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI

Polis zanlıları takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 25 vatandaşı dolandırmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis bankaya 5 ile 15 bin lira arasında para yatıran şahısların para yatırdığı hesapları bloke etti. Bu sayede vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildi. Polis ayrıca bu çetenin 200 vatandaşı da dolandırmaya çalıştığını tespit etti.

20 kişiyi dolandıran çete lideri yatağında yakalandı

YATAĞINDA YAKALANDI

Polis dün şafak vakti 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon yapılan adreslerden biri de çete lideri Okan K.’nın eviydi. Polis eve özel harekat polisiyle birlikte girdi. Çete lideri kapıyı açmayınca polis koç başı ile kapıyı kırıp içeri girdi. Polis çete lideri ve arkadaşını yere yatırıp etkisiz hale getirip kelepçe takarak gözaltına aldı. Zanlı çete lideri daha sonra emniyete getirilerek sorguya alındı.

Çete lideriyle birlikte gözaltına alınan 4’ü kadın 1’i çocuk 20 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

937
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

84
Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

18
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

34
Trump FED başkanından rahatsız

Trump FED başkanından rahatsız

19
Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

35
HDP, korucuların kaldırılmasını istedi

HDP, korucuların kaldırılmasını istedi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM