20 kız, 2 kızı demir çubuklarla dövdü

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 20 kız öğrenci, 2 kız öğrenciyi vahşice dövdü. Saldırıya uğrayan kız öğrencilerin saçları çekildiği, kollarında ısırıklar olduğu ve kafalarına demir çubuklarla vurulduğu öğrenildi.

Yeni Asır'dan Tansu Edip Budak'ın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenciler C.D. ve B.G, kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu.

B.G, "Okulda başarım iyi. Bu nedenle beni sevmiyorlar. Aramızdaki sorunu çözmek için yanlarına gittik. 'Neden böyle yapıyorsunuz' dediğimde saldırdılar. Biri saçımı çekiyor, biri kolumu ısırıyor, diğeri başıma demir çubukla vuruyordu. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. 'Kafamız güzelken seni öldüreceğiz' dediler. Beden eğitimi öğretmenine durumu söylemiştim." şeklinde konuştu.

"DEMİR BORUYLA VURDULAR"

C.D. ise, "Kafama tuvalette bulunan demir boruyla vurdular. B.G. ile birlikte beni 20 kişi tekmeliyordu." dedi.

"ÖĞRENCİ GÖRÜNÜMLÜ EŞKIYALAR"

B.G'nin babası Lütfü G, ise, "Okul idaresi, 'Çocuklar aralarında şakalaşırken kızınız ortada kalmış' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen öğrenciler bile var. Öğretmenler, öğrenci görünümlü eşkıyalardan korkuyor." açıklamasında bulundu.