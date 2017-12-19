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20 liraya sattığı uyuşturucu yüzünden 8 yıl ceza aldı

Erzurum'da, uyuşturucu ticaretinden yakalanan Ünal K., satış yaptığını reddederek arkadaşının ricası üzerine kendi içimliğini verdiğini söyledi.

DHA | 19.12.2017 - 09:21..
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Erzurum'da Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 27 Temmuz saat 21.40 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi önündeki trafik ışıklarında bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki yolcular üzerinde arama yapan polis ekipleri, Abdulkadir H.'nin pantolonunun sağ cebinde esrar maddesi ele geçirdi.

İfadesi alınan Abdulkadir H., uyuşturucuyu arkadaşı Ünal K.'den 20 TL karşılığında aldığını söyledi. Bunun Ünal K.'nin evinde yapılan aramada 11.9 gram hint keneviri ele geçirildi. Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede ele geçirilen hint kenevirinden 2.4 gram esrar elde edildiği tespit edildi.

Gözaltına alınarak tutuklanan Ünal K. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

20 liraya sattığı uyuşturucu yüzünden 8 yıl ceza aldı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıkan Ünal K. suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı Erhan Topcu tanıkların uyuşturucunun ücretsiz verildiğine dair beyanları olduğunu bildirdi.

"KENDİ İÇİMLİĞİNİ VERDİ"

Müvekkilinin kendi içimliğini Abdulkadir H.'ye verdiğini belirten avukat Topcu, Ünal K.'nin da arkadaşını kıramayarak içimliğinden ücretsiz verdiğini söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, ücretsiz dahi verilse suçun uyuşturucu ticaretine girdiğini bildirdi.

CEZASI İYİ HALDEN 8 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, Ünal K.'yi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. Mahkeme, Ünal K.'ye 80 lira da adli para cezası uygulayarak, yurt dışı yasağı ile Yargıtay aşamasında sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

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