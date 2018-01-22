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20 metre yüksekte tehlikeli yolculuk

Doğu Sibirya'da 20 metre yüksekte ve 500 metre uzunluğunda inşa edilen tahta köprü, oldukça tehlikeli bir yolculuk vadediyor.

RUPTLY | 22.01.2018 - 11:37..
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Dünyanın en tehlikeli ve korkutucu köprüsü görenleri hayrete düşürüyor. Doğu Sibirya'da inşa edilen köprü hergün binlerce yolcu ağırlıyor.

20 metre yüksekte tehlikeli yolculuk

20 metre yüksekte tehlikeli yolculuk ViDEO

GÜVENLİK ÖNEMİ ALINMAMIŞ

500 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğe sahip köprü, tahtadan yapılmış ve araç trafiğine de açık. Sadece bir aracın geçebileceği kadar genişliğe sahip olan köprüde herhangi bir güvenlik önlemi de alınmamış.

20 metre yüksekte tehlikeli yolculuk

KÖPRÜYÜ YAKLAŞIK 1500 KİŞİ KULLANIYOR

Köprü; çürümüş tahtalara rağmen hâla kullanılmaya devam ediyor ve günde 1500 kişi bu köprüden geçiyor.

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