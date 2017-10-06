20 otomobildeki hırsızlığın şüphelisi 15 yaşındaki çocuk

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde oto hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

DUR İKAZINA RAĞMEN KAÇTI

Polis, yapılan çalışma sonrası araçların camlarını kırarak ve kapıları açmak suretiyle hırsızlık olaylarını gerçekletiren şüphelinin küçük yaştaki Y.T. olduğunu saptadı.

Ekipler devriye görevini yaptıkları sırada merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi'nde elinde çalıntı malzemelerle görülen Y.T. 'dur' ikazlarına rağmen kaçtı.

TUTUKLANDI

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.