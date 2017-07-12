20 saniyede hırsızlık yaptılar

Adana'da kaldırım taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 hırsız, işyerinden 20 saniyede 6 cep telefonu çaldı, hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, 7 Temmuz'da merkez Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi.

Cep telefonu bayisine gelen G.Ş. (24) ve E.T. (23) yol kenarındaki kaldırım taşını alarak işyerinin camını kırdı. Çatlayan cama tekme atarak içeri giren G.Ş., 20 saniyede, 6 cep telefonunu alarak kaçtı.

BİN 500 TL DEĞERİNDE SİGARA DA ÇALMIŞ

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sabah işyerinin soyulduğunu gören mağaza sahibi durumu polis ekiplerini bildirdi. Güvenlik kameralarını incelemeyen ekipler, kimliklerini saptadığı 2 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Bir marketten de bin 500 lira değerinde de sigara çaldığı belirlenen zanlılardan G.Ş., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken E.T. , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.