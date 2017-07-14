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20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

Besim Tibuk'un yaptığı bu konuşma tam da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara önemli bir öngörü niteliğinde.

14.07.2017 - 11:50
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20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

besim tibuk

Türk turizmci, iş adamı ve Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk'un 20 yıl önce, iktidara geldiklerinde, darbelere karşı alınacak tedbirler ve askeriyeye dair açıklamaları, 15 Temmuz'u yaşayanlara 'keşke zamanında bu önlemler alınsaydı' dedirtti.

Besim Tibuk'un, Ahmet Hakan'ın Kanal 7'deki programına katılarark yaptığı bu konuşma tam da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara önemli bir öngörü niteliğinde.

ANKARA'DAKİ ASKERİYE TAŞINMALI

Tibuk, bir üniversitenin davetlisi olarak kendi parti programının önemli kısımlarını da açıkladığı konuşmasında, "Ankara'dan Harp Okulu çıkarılacak, Eskişehir'e Çankırı'ya Yozgat'a başka bir yere taşınacak" diyor.

MUHAFIZ ALAYI KALDIRILMALI

Tibuk, iktidar oldukları zaman Tank Taburu ve Muhafız Alayı'nın da kaldırılacağını belirterek, "Üç kez Cumhurbaşkanını darbecilere teslim eden bir Muhafız Alayı'nın muhafızlığı kalmamıştır" sözünü kullanıyor.

Bu sözün doğruluğu ise, 15 Temmuz akşamı açıkça ortaya çıktı. Çünkü Ankara'daki darbecilere silahların dağıtımı ve her türlü organizasyonu Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında yapılmıştı.

20 yıl önce yapılan darbe nasıl önlenir analizi VİDEO

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS'İ POLİS KORUMALI

Tibuk 20 yıl önce yaptığı o konuşmada; Ankara'da gereksiz bir sürü askeri birlik konuşlandığını ve bu yüzden darbelerin en kolay Ankara'da gerçekleştiğine de dikkat çekiyor. "Ordunun ve askerin yeri, Türkiye'nin sınırlarıdır" diyen Tibuk, Ankara'yı da cumhurbaşkanlığını da Meclis'i de polisin koruması gerektiğinin altını çiziyor

ÖZEL TELEVİZYONLAR DARBEYE KARŞI İLAÇ NİTELİĞİNDE

Özel televizyonların 'darbeye karşı en etkili ilaç' olduğunu da vurgulayan Tibuk, darbe ihtirası olanların her zaman bir sürü bahane bulabileceklerini söylemiş.

Tibuk ordudaki bütün askerlerin darbesever olmadığını, alınacak tedbirlerle, Türk ordusunun, üç beş darbeseverden yıpratılmaktan korunacağını da özellikle vurguluyor

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