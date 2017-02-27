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20 yıldır kılınan cenaze namazlarını not alıyor

Amasya’da yaşayan emekli imam Ömer Gökyar, 20 yıldır kılınan cenaze namazlarını tek tek not alıyor.

27.02.2017 - 12:00
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Amasya'da yaşayan emekli imam Ömer Gökyar, Sultan II. Bayezid Camisi’nde görev yaparken ölenlerin isimlerini deftere yazmaya başladı.

"ÖLMEZSEM DEVAM EDECEĞİM"

Ara verdiği cenazeleri kaydetme alışkanlığını sürdürmek isteyen Ömer Gökyar (69), “İnşallah ömrümüz olursa camideki restorasyon çalışmaları bittikten sonra yine yazacağız. Ölmezsem devam edeceğim” dedi.

20 yıldır kılınan cenaze namazlarını not alıyor

1997 yılından bu yana ölen kişilerin bilgilerini yazan Ömer Gökyar, yakınlarını kaybedenlerin de gelip defterlerini incelediklerini söyledi.

Emekli imam Mehmet Ali Aydemir de yıllardır birlikte mesai yaptığı arkadaşının sıra dışı defterini görenlerin şaşırdığını belirtti.

20 yıldır kılınan cenaze namazlarını not alıyor

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