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20 yıllık maaşı kesilen Mustafa Demirci KDK'ya başvurdu

SGK'dan 20 yıldır aldığı maaşı kesilen 75 yaşındaki Mustafa Demirci Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

26.07.2017 - 13:19
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Ankara'da yaklaşık 20 yıl fırıncılık yaptıktan sonra 1997 yılında memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine yerleşen ve eksik kalan primlerini yatırarak Ordu SGK'dan emekli olan Mustafa Demirci'nin hayatı, Nisan 2017'de SGK'dan gelen bir evrakla alt üst oldu.

"BORCUNUZU ÖDEYİN MAAŞINIZI ALIN"

Gelen evrakta '1973 yılı hizmetinizden 174 gün sigortalı hizmetinizin size ait olmadığı tespit edildiği için, aylığınız başlangıç itibariyle durdurulmuştur' denildi. Bunun üzerine soluğu SGK'da alan Mustafa Demirci'ye, "1973 yılında başkasının primi size yatırılmış, bu iptal edildi. Sizin 174 gün borcunun var. Bu borcu öderseniz maaş almaya devam edersiniz." denildi.

20 yıllık maaşı kesilen Mustafa Demirci KDK'ya başvurdu

ASIL ŞOKU İKİNCİ GELEN EVRAKTA YAŞADI

Tekrar maaş almak için 6 aylık borcunu yatırmayı kabul eden Mustafa Demirci, asıl şoku ikinci gelen evrakta yaşadı. SGK'nın gönderdiği bu evrakta, Demirci, emekli olduktan sonra aldığı maaş karşılığında faizsiz olarak kuruma 105 bin 605 TL borçlandırıldı. Bir ay içerisinde borcunu ödemesi istenen Demirci, Ankara'da yaşayan çocuklarından yardım istedi. Oğlu Asım Demirci'nin yardımıyla Ordu SGK İl Müdürlüğü Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezine itiraz dilekçesi yazan Demirci'ye bu kez sağlık hizmetleri karşılığında 3 bin 675 TL borcu olduğu yönünde başka bir evrak gönderildi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE OLUMSUZ CEVAP VERİLDİ

Demirci'nin yazdığı itiraz dilekçesine SGK, "İptal günleriniz nedeniyle adınıza oluşturulan borç her ne kadar kurum hatası var olarak girilmişse de yıllar içerisinde tarafınızca kullanılmış bir para olması nedeniyle borcunuzun iptali söz konusu olmayıp, eksik günlerinizi tamamlamanız karşılığında tarafınıza yeniden emekli maaşı bağlanacağı hususu" şeklinde  cevap verildi.

20 yıllık maaşı kesilen Mustafa Demirci KDK'ya başvurdu

KDK'YA BAŞVURDU

Mustafa Demirci, DHA'nın dün geçtiği özel haberi sonrası bugün Kamu Denetciliği Kurumu'na başvurdu. Burada Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci'yi makamında ağırlayarak sorununu dinledi. Malkoç, "Tabi mahkemeye gitmeden bize başvurduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz altı ay içerisinde inceleyip size cevap vereceğiz. Tabi sizin anlattıklarınızı dinledik, idareye yazacağız. Evrakları, belgeleri isteyeceğiz. Kanuna, mevzuata bakacağız. İncelemeden sonra bir karar vereceğiz. Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıldan belli emekli maaşınızı almışsınız sonradan bu durum ortaya çıkmış. Belli ki burada bir aksaklık var. Ama aksaklık nerdedir, siz mağdur edilmeden bu nasıl düzeltilebilir bunu biz SGK ile oturup karşılıklı görüşeceğiz. Bu konuda bizim uzman arkadaşlarımız var. Biz bir çalışma yapacağız." dedi.

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