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'20 Yüzyıl Rus Kültür Tarihi' kitabı yayımlandı

Rusya’yı yönetenler ile Rus sanatçılar arasındaki karmaşık ve ölümcül ilişkileri bütün boyutlarıyla ele alan ilk kitap '20. Yüzyıl Rus Kültür Tarihi' Alfa Yayınları etiketi ile raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 09:44..
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Solomon Volkov, II. Nikolay, Stalin ve perestroykanın türbülanslı yıllarının, bu dönemde başyapıtlar üreten Tolstoy, Gorki, Chagall, Kandinski, Soljenistin, Tarkovski gibi sanatçıların yaratma süreçlerini nasıl etkilediğini anlatıyor.

“Rus Kültür Tarihi içeriden öykülerle tam bir altın madeni.”

The Washington Post Book World

"20. Yüzyıl boyunca Rus kültürünün zengin karmaşıklığına, ihtişamına, tartışmalara, başarıya ve trajedilere açık, inceliklerle dolu ideal bir rehber.”

Los Angeles Times

'20 Yüzyıl Rus Kültür Tarihi' kitabı yayımlandı

“Volkov’un anlattığı birçok insanla yakın arkadaşlığı vardı, işte bu nedenle kitabı vazgeçilmez bir kaynak.”

The Christian Science Monitor

'20 Yüzyıl Rus Kültür Tarihi' kitabı yayımlandı

“Rus kültürüne ait inanılmaz vinyetler ve portrelerle dolu.”

The New York Sun

Yazar: Solomon Volkov

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Sabri Gürses

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Syf: 415

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