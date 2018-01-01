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Taksim'de vatandaşlar yeni yıla böyle girdi

1 Pelin Batu evleniyor Oyuncu Pelin Batu, uzun süredir birlikte olduğu kalp ve damar cerrahı Macit Bitargil ile Ocak ayında nikah masasına oturacak.

2 Galatasaray'da hedef Vagner Love Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine, geçtiğimiz sezonun gol kralı Vagner Love'u transfer etmek için girişimlere başladı.

3 Kosta Rika'da uçak düştü: 12 ölü Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'da özel bir yolcu uçağı yere çakıldı. Kazada 12 yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

4 200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu Adana'da eskortluk yapan Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği M.A.'nın penisini ısırdı.

5 Hollanda'daki Müslümanlardan huzurevine ziyaret Hollanda'da aralarında mültecilerin de bulunduğu gönüllü Müslümanlar, her hafta huzurevlerini ziyaret ederek Hollandalı yaşlıların gönlünü alıp mutlu ediyorlar.

6 Ambulanstan dönüştürdüğü karavanıyla yollarda Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz, ambulanstan karavana dönüştürüp 'Necovanni' adını verdiği aracıyla yaşadıklarını anlattı.