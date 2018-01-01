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200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Adana'da eskortluk yapan Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği M.A.'nın penisini ısırdı.

DHA | 01.01.2018 - 08:48..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti.

Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü.

KARAKOLA GİTTİ

Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu.

Polis, Müge A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü.

İKİSİ DE İFADE VERDİ

Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

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