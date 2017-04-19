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200 metre uzunluğunda gelinlik dikildi

Erbil kentinde bir modacı tarafından yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucu 600 metre kumaş kullanılarak 200 metre uzunluğunda gelinlik dikildi

19.04.2017 - 10:05
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İranlı manken Çunur Muhammed tarafından giyilen 200 metre uzunluğundaki gelinlik, yaklaşık 6 saat boyunca Erbil kentinin Sami Abdurrahman Parkı'nda gösterildi.

600 METRE KUMAŞ KULLANILDI

Gelinliğe çevredeki kadınlar özel ilgi göstererek fotoğraf çekti. Özel tasarım gelinliği giyen Muhammed, yaptığı açıklamada, "Modacı arkadaşım tarafından tasarlanan gelinliği giymek için İran'dan geldim. Bu gelinlik için 600 metre kumaş kullanıldı ve 200 metre uzunluğunda." dedi.

200 metre uzunluğunda gelinlik dikildi

Gelinliği giymekten çok mutlu olduğunu dile getiren Muhammed, yaklaşık 6 saat boyunca ayakta kalmasına rağmen hiç yorulmadığını söyledi. Muhammed, gelinliğin yaklaşık 6 aylık uğraştan sonra başarılı bir şekilde hazırladığını ifade etti.

200 metre uzunluğunda gelinlik dikildi

200 metre uzunluğunda gelinlik dikildi

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