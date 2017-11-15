Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Yassıada'nın 2015'ten itibaren başlayan inşaat çalışmalarıyla geldiği yeni hali, 'Beton Ada' şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

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Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre yapılan araştırmada Atatürk ilke ve inkılaplarına kimin daha çok bağlı olduğu ortaya çıkarıldı.