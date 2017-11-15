taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.148
USD
3,8880
EURO
4,5872
ALTIN
160,19
PETR
61,3300

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalında dün gerçekleştirilen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

15.11.2017 - 08:24
  1. Haberler
  2. İç Haber

S

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak kırsalında dün gerçekleştirilen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SİLAHLI 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

İlginizi Çekebilir
Alev alan araçtan son anda kurtuldu
Bayrampaşa'da içinde sürücü bulunan kamyonet, alev aldı. Sürücü yara almadan kurtuldu.
Mehmetçik 'Erik Dalı'yla stres attı
Terör operasyonu dönüşünde müzik açan Mehmetçik, Erdik Dalı türküsünde oynayarak morallendi.
Yerli lokomotif için çalışmalar başladı
Türkiye, yerli otomobilin ardından şimdi de yerli lokomotif için çalışmalarına başladı.
Yassıada'nın son hali tepki çekti
Yassıada'nın 2015'ten itibaren başlayan inşaat çalışmalarıyla geldiği yeni hali, 'Beton Ada' şeklinde yorumlanmasına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

78
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

30
Yassıada'nın son hali tepki çekti

Yassıada'nın son hali tepki çekti

89
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

5
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

0
Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

23
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM