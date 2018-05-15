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2013'teki maden kazasıyla ilgili 'önlem alınmadı' raporu

Zonguldak'ta TTK'ye ait Kozlu maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen ve 8 işçinin öldüğü iş kazasıyla ilgili bilirkişi "Önlemler yeterli değil, 'kaçınılmaz'lıktan söz edilemez" dedi.

DHA | 15.05.2018 - 15:34..
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Yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü.

10 SANIK HAKKINDA 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kazanın olduğu dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan ve şu anda TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2013'teki maden kazasıyla ilgili 'önlem alınmadı' raporu

"KAZADA KAÇINILMAZLIK UNSURU BULUNMUYOR"

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, 4 Ekim 2017'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden ek rapor istendi. Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden alınan raporda belirtilen 'kaçınılmazlık' faktörü konusunda ODTÜ bilirkişi heyetinin de görüşünü istedi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi heyetinin açıklaması şöyle: "Yargıtay içtihatlarına göre de kaçınılmazlık hukuksal ve teknik anlamda tamamen önlenmesi mümkün bulunmayan işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve sonuçları ifade eder. Bilirkişi heyetimiz dava konusu bu olayda hem asıl işverenin hem de alt işverenin yeterli önlemleri almadığı ve denetim ve kontrollerde yeterli özeni göstermediği ve bazı çalışanların kusurlu olduğu kanaatine vardığından bu iş kazasında kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Bu kök raporumuzdaki görüşlerimizi değiştirecek yeni bilgi, belge olmadığından görüşlerimizde de değişiklik olmadığı ve kazada kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

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