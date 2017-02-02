2015'te cinayet işlenmeyen tek il açıklandı

Umut Vakfı, Türkiye'nin cinayet haritasını çıkarttı. 2015'e göre silahlı olay sayısında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış meydana geldi.

İSTANBUL BİRİNCİ

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, bireysel cinayetlerin alındığı şiddet haritasına bölgelere göre bakıldığında, Marmara bölgesinde, 246 olayla İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 116 olayla Bursa, 108 olayla Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izledi. İstanbul'daki olaylarda 469 kişi öldü, 450 kişi de yaralandı.

EN BÜYÜK ARTIŞ KİLİS'TE

Cinayet haritasında ölü bulunmayan tek il ise Bingöl oldu. 2015'e göre silahlı olay sayısında en büyük artış Kilis'te gerçekleşti. Önceki yıl bir olayın yaşandığı Kilis'te 2016'da 16 silahlı olay yaşanırken, artış yüzde 1500 olarak kayıtlara geçti. Kilis'i yüzde 500'le Karabük (6 olay), yüzde 454'le Aksaray (72 olay), yüzde 220'yle Düzce (16 olay), yüzde 173'le Edirne (30 olay) izledi. Silahlı olay artışında ilk ona giren diğer iller ise Niğde, Bartın, Çankırı, Isparta ve Nevşehir oldu.